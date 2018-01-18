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В США совершено массовое убийство российских пчел
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В США совершено массовое убийство российских пчел 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Неизвестные опрокинули свыше ста ульев и убили порядка двухсот тысяч пчел в одном из калифорнийских городов, сообщает KSBW.

По информации телеканала, летающие насекомые погибли в результате того, что были облиты бензином.

Как рассказал хозяин ульев, он специально содержал российских и итальянских пчел, которые отличаются своим неагрессивным поведением. По его словам, за преступлением могут стоять его соседи, которые были обеспокоены за безопасность детей. Он также отметил, что ущерб от инцидента составил более 50 тысяч долларов.

Задержаний, как передает телеканал, в рамках этого дела пока не произведено.

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