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Туристы не дают российскому самолету вылететь из Мексики
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Разрешение на вылет самолета из Канкуна получено, часть пассажиров бойкотируют рейс 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: РИА Новости

Авиакомпания "Россия" получила все необходимые разрешения на вылет рейса из Канкуна (Мексика) в Москву. Об этом ТАСС сообщил в среду вечером официальный представитель авиакомпании "Россия". Но часть пассажиров отказывается проходить на посадку без подтверждения готовности рейса от авиакомпании, что может привести к дополнительной задержке рейса.

"Авиакомпания "Россия" получила все разрешения на вылет рейса FV5882 из мексиканского города Канкун во Внуково. Регистрация пассажиров закончена. Вылет самолета состоится в ближайшее время, — сообщил он. — Стоит отметить, что часть пассажиров затребовала у авиакомпании фактическое подтверждение готовности выполнить данный рейс, в противном случае они отказываются пройти в самолет и блокируют доступ к гейту (выходу на посадку — прим. ТАСС) других пассажиров. Подобные действия могут привести к дополнительной задержке вылета самолета".

Как сообщил ТАСС один из пассажиров задержанного рейса, некоторая часть пассажиров действительно отказывается заходить на борт.

"Сейчас у нас проводят внутреннюю агитацию не заходить на борт", — сообщил он.

По его словам, в аэропорту объявили, что вылет состоится не ранее 22:30 мск. По данным представителя компании, действия пассажиров уже привели к задержке вылета рейса минимум на 40 минут.

Ранее сообщалось, что чартерный рейс FV5882 Канкун — Москва авиакомпании "Россия", из-за задержки которого российские туристы не могут покинуть Мексику, вылетит не ранее 20:00 мск 17 января. Изначально рейс должен был вылететь в 18:10 мск 16 января.

Вылет был задержан по требованию эмиграционного контроля Мексиканских Соединенных Штатов: на рейсе авиакомпании "Россия" должны были быть депортированы четыре гражданина Армении. По этой причине аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера. Получить разрешение на вылет авиакомпания планировала после того, как у представителей авиационных властей Мексики начнется рабочий день, то есть не ранее 20:00 московского времени 17 января.

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