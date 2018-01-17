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На журналистку «Эха Москвы» напал шизофреник
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Напавшего на журналистку «Эха Москвы» экспертиза признала шизофреником 

BFM.RU 1 час назад

Борис Гриц, напавший на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, страдает параноидной шизофренией. Это установила стационарная психиатрическая экспертиза. Об этом ТАСС сообщил адвокат, представляющий интересы потерпевшей, Сергей Бадамшин.

«В результате экспертизы комиссией установлено, что Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения», — говорится в заключении экспертизы.

В документе поясняется, что у Грица обнаружены характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей, преследования. В период преступления он был лишен способности осознавать характер содеянного.

По словам экспертов, в настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинское учреждение. Адвокат пострадавшей заявил, что он и его клиентка ознакомлены с данным заключением и не сомневаются в данных выводах.

По данным следствия, днем 23 октября прошлого года Борис Гриц проник в редакцию радиостанции на Новом Арбате, где напал на журналистку и нанес ей удар ножом в шею. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, он арестован. Следствие придерживается версии о явной психической нестабильности Грица. Согласно материалам следствия, на допросе Гриц, имеющий гражданства России и Израиля и приехавший в Москву из-за границы, рассказал, что у него была длительная телепатическая связь с потерпевшей. По его словам, лично он не был знаком с журналисткой, но слушал ее передачи и общался с ней в течение пяти лет посредством телепатии. На этой почве у него развилась личная неприязнь к Татьяне Фельгенгауэр, что, как полагают следователи, и послужило мотивом для совершения преступления.

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