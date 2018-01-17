Трагедия в Москве. Дети выпрыгнули из горящей квартиры

В Москве трое детей выпрыгнули с четвертого этажа, спасаясь от пожара

Трое детей выпрыгнули с четвертого этажа во время пожара в доме на востоке Москвы. Об этом сообщил представитель столичного главка МЧС России, передает РИА Новости.

Дети прыгнули с балкона четвертого этажа на растянутое жителями дома одеяло, после чего были госпитализированы. Одного ребенка доставили в больницу вертолетом. Дети, по данным медиков, находятся в состоянии средней тяжести.

Пожар произошел по адресу: Свободный проспект, дом 12. Информация о возгорании поступила пожарным в 16.13. Спасатели приехали на место через шесть минут после вызова, сообщается в Twitter ГУМЧС.

По информации ведомства, на площади 12 кв. м в квартире на 4-м этаже горели вещи и мебель. В настоящее время пожар потушен.