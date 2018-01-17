Российские туристы застряли в Мексике

Из Мексики не могут вылететь около 500 российских туристов

Порядка 500 туристов из России не могут вернуться на родину из-за имеющегося долга авиакомпании "Россия" за стоянку самолета в аэропорту мексиканского курортного города Канкун, сообщила РИА Новости почетный консул РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

"Номер чартерного рейса — FV5882 авиакомпании "Россия", пассажиров высадили из самолета после восьми часов пребывания в салоне в ожидании вылета. По информации от аэропорта, задержка рейса произошла за неуплату платежа (со стороны авиакомпании)", — сказала консул.

По словам Вольперт, сейчас пассажиры обращаются за помощью к консульству и посольству. Пока данных о вылете самолета нет.

Комментарием представителей авиакомпании РИА Новости пока не располагает.