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Российские туристы застряли в Мексике
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Из Мексики не могут вылететь около 500 российских туристов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Порядка 500 туристов из России не могут вернуться на родину из-за имеющегося долга авиакомпании "Россия" за стоянку самолета в аэропорту мексиканского курортного города Канкун, сообщила РИА Новости почетный консул РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

"Номер чартерного рейса — FV5882 авиакомпании "Россия", пассажиров высадили из самолета после восьми часов пребывания в салоне в ожидании вылета. По информации от аэропорта, задержка рейса произошла за неуплату платежа (со стороны авиакомпании)", — сказала консул.

По словам Вольперт, сейчас пассажиры обращаются за помощью к консульству и посольству. Пока данных о вылете самолета нет.

Комментарием представителей авиакомпании РИА Новости пока не располагает.

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