Избивший пациентку врач объяснил свой поступок

Врач из Якутии Владимир Наумов объяснил агрессию в адрес пациентки.

Как рассказал Наумов изданию SakhaDay, сцене, которую зафиксировала видеозапись, предшествовал целый ряд событий. В ночь с 1 на 2 января врач с компанией отдыхал на дискотеке в этнокультурном центре села Иенгра. Там же находилась акушерка Гэрэлмэ из Золотинской участковой больницы, где работал Наумов.

Во время дискотеки на девушку напала компания студенток, они схватили ее за волосы, повалили на пол и стали избивать. После инцидента акушерка вышла на улицу, где на нее вновь напали те же девушки. Тогда к драке подключился врач Наумов, до которого дошла информация, что на улице избивают его коллегу.

После того, как агрессивных студенток оттащили от Гэрэлмэ, врач поехал домой. Примерно через час ему позвонили из больницы с просьбой приехать зафиксировать побои некоей Анастасии Дмитриевой. Когда он приехал в больницу, то с удивлением узнал в потерпевшей одну из напавших на Гэрэлмэ девушек, а остальных увидел в коридоре.

Вскоре в больницу приехала и сама Гэрэлмэ — с той же целью, зафиксировать побои. Когда девушки с дискотеки увидели ее в коридоре, они снова навалились на нее, начали рвать одежду и избивать.

Тогда Владимиру Наумову с медсестрой пришлось снова вступиться за акушерку. Он закрыл ее собой, а когда девушек оттащили, посадил Гэрэлмэ в такси и вернулся в кабинет к пациентке.

«Я сел и стал объяснять, что они натворили. Именно этот момент и зафиксирован на видео. Да, был зол, на адреналине. Считаю, что меня спровоцировали, специально сняли видео, а затем разместили в Сети», — рассказал врач.

После скандала вокруг видеозаписи Владимира Наумова уволили из Золотинской районной больницы.