Заказавший депутата «массовик-затейник» может выйти по УДО

Верховный суд Республики Мордовия 18 января направил на новое рассмотрение ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Коданева — осужденного на 20 лет колонии заказчика убийства депутата Госдумы Сергея Юшенкова. Об этом Business FM сообщил его адвокат Александр Мартынов.

«Президиум Верховного суда Республики Мордовия признал, что при рассмотрении нашей жалобы были допущены нарушения, и вернул дело на новое рассмотрение в Зубово-Полянский районный суд», — сказал защитник.

Таким образом, по словам адвоката, вопрос о возможности досрочного освобождения Коданева, отсидевшего уже 15 лет и семь месяцев, будет рассмотрен заново.

Зубово-Полянский районный суд Мордовии 11 апреля прошлого года отклонил ходатайство об УДО 64-летнего Михаила Коданева. Тогда суд указал, что у осужденного имеются несколько нарушений порядка отбывания наказания и, кроме того, он стоял на профучете как «склонный к побегу». Однако, по словам адвоката, все нарушения являются несущественными и были получены его клиентом еще в 2010 году.

«Например, во время ремонта в колонии он повесил часы на стенку, а этого нельзя было делать, и получил замечание. Или он накрылся простыней, чтобы штукатурка на лицо не падала во время ремонта. Также его обвинили в антисанитарном состоянии тумбочки, хотя он по образованию медик и всегда чистоплотен», — говорит Мартынов.

Защитник отмечает, что тогда, в 2010 году, Коданев за месяц получил сразу три взыскания по «абсурдным» основаниям. «А на профучет ставят практически всех, а потом снимают», — утверждает адвокат. По его словам, в целом же более чем за 15 лет «отсидки» его клиент сменил четыре колонии и везде характеризовался положительно, получая по четыре-пять поощрений в год — всего около 30. В последней, колонии № 7 Мордовии, Коданев сидит на облегченных условиях. Администрация исправительного учреждения поддерживала ходатайство об УДО.

«По характеру он массовик-затейник: всегда участвует в общественных мероприятиях, цветы разводит, создал в колонии курилку для осужденных по своему проекту. Сейчас книгу для пожилых людей пишет про методику оздоровления. Он ведь был мастером спорта по карате в 70-х годах», — продолжает адвокат.

Мартынов считает, что его клиент исправился. К тому же несколько лет назад Коданев возместил потерпевшим моральный вред в 1 млн рублей, который его обязали выплатить по приговору Мосгорсуда.

Решение Зубово-Полянского суда от 11 апреля 2017 года было отменено после нескольких месяцев судебных баталий. Оно было обжаловано Мартыновым в апелляции. Однако Верховный суд Мордовии 14 июня признал решение законным. Адвокат подал на него кассационную жалобу. Но один из судей ВС Мордовии отказал в передаче дела на рассмотрение президиума. 14 декабря Верховный суд России счел это решение незаконным и обязал президиум регионально суда рассмотреть жалобу защиты. Сегодня, 18 января, она и была удовлетворена. Дело направили на новое рассмотрение.

Между тем, как сообщил Business FM Александр Мартынов, пока шли разбирательства по первому судебному акту, прошло полгода — срок, когда Коданев мог подать повторное ходатайство об УДО. Его рассматривала та же судья Зубово-Полянского районного суда, что и в первый раз. 14 декабря 2017 года она вновь отклонила просьбу защиты.

Михаил Коданев находится под стражей с 19 июня 2003 года. В 2016 году он подавал прошение о помиловании, но его не удовлетворили. В начале 2000-х он входил в состав политической партии «Либеральная Россия», которую финансировал Борис Березовский. Впоследствии в партии произошел раскол, возникший из-за нежелания ее председателя Сергея Юшенкова получать финансирование от Березовского. Сторонники продолжения союза с Березовским избрали Коданева председателем партии. Юшенков, считавший это решение незаконным, был застрелен 17 апреля 2003 года возле подъезда своего дома. Следствие установило, что именно Коданев заказал убийство политического соперника, заплатив за это 50 тысяч долларов.

Мосгорсуд 30 марта 2004 года признал Коданева виновным в посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277 УК РФ) и назначил ему 20 лет лишения свободы. Его помощник Александр Винник был осужден на десять лет заключения, а знакомый Винника Игорь Киселев, который подыскал киллера-наркомана, получил 11 лет лишения свободы. Исполнитель преступления Александр Кулачинский был приговорен к 20 годам колонии.

Михаил Коданев отрицал свою вину. Такой же позиции он придерживается до сих пор. В 2012 году он дал интервью телеканалу «Россия», в котором сообщил, что реальным заказчиком убийства депутата были Бадри Патаркацишвили и Борис Березовский. Сейчас обоих олигархов уже нет в живых. Первый скончался в 2008-м, второй — в 2013 году.