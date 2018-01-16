Спасение утопающих: техника осталась в Лене

Прибывший вытаскивать бензовоз и автокран трактор утонул в Лене

В Иркутской области за несколько дней на одном и том же месте утонули заполненный соляркой бензовоз, приехавший вытаскивать его кран и прибывший им на выручку трактор. Руководство местного МЧС вылетело на месте ЧП, обвинив власти района, где произошел казус, в беспечности. Водитель еще одного провалившегося неподалеку под лед трактора погиб. Спасатели собираются усилить борьбу с нелегальными переправами.

Широкий резонанс в местных, а затем и федеральных СМИ получил инцидент в отдаленном и малонаселенном Киренском районе Иркутской области, где в одном и том же месте в реке Лена затонуло сразу несколько единиц тяжелой техники.

Первым у села Кривая Лика вечером 10 января отправился ко дну бензовоз «Урал» с 20 тоннами дизельного топлива. Несмотря на 20-30 градусные морозы, лед на реке не выдержал нагрузки, тем более, что переправляться на другой берег водитель решил вне пределов ледовой переправы.

Впрочем, она имела ограничение по весу не более пяти тонн, так что проехать там водителю дежурный все равно бы не дал. Водитель бензовоза успел отъехать от берега всего на 30 метров, пока машина не затонула.

Оказалось, что толщина льда в месте провала составляет всего 30 сантиметров, что явно недостаточно, учитывая многотонный вес грузовика. Бензовоз затонул на глубине в пять метров. Водитель успел выскочить из кабины и сразу позвонил руководителю предприятия — обе машины приписаны базе нефтяной компании «Дулисьма». Тот направил на место ЧП еще один «Урал», на базе которого был установлен кран. В итоге второй грузовик сам пошел ко дну, погрузился аккурат на лежащий на бензовоз и остался торчать из воды. Только утром 11 января незадачливый глава базы сообщил о случившемся спасателям.

Стоит отметить, что помимо превышения тоннажа оба водителя допустили еще одно грубое нарушение — переправляться через реку в темное время суток строго запрещено. После инцидента на шоферов были составлены административные протоколы.

Приехавшие сотрудники МЧС обнаружили, что из бензовоза вытекает топливо — скорее всего, герметичность емкости повредил опустившийся на нее кран. В маленьком селе ввели режим чрезвычайной ситуации.

«Площадь загрязнения составляет 575 кв. метров, при ширине реки в 250 метров. Но это не сплошное загрязнение, а общая площадь, на которой фиксируются выходы нефтепродуктов в воду и на лед, который сейчас выполняет роль преграды для распространения топлива по Лене», — сообщили в региональном МЧС.

На место ЧП из Иркутска прибыли водолазы для обследования затонувшей цистерны.

Спасатели подчеркивали, что загрязнение не угрожает водозабору населенных пунктов, так как крупные города, берущие воду в Лене, удалены от эпицентра аварии на сотни километров. Спасатели с помощью боновых заграждений, сорбента и специального оборудования к концу прошлой недели ликвидировали последствия частичного разлива топлива, собрав около восьми тонн загрязненной жидкости.

В понедельник, 15 января, должен был состояться подъем автомобилей. Однако мероприятие в прямом и переносном смысле провалилось — вечером того дня ко дну ушел еще и 25-тонный трактор, подъехавший к затопленным «Уралам».

Очередное фиаско вызвало бурю негодования в областном главке МЧС, где прокомментировали ситуацию, не стесняясь в выражениях. 16 января в село вертолетом выехало руководство управления для координация действий местных властей.

«Полное пренебрежение вопросами безопасности демонстрируют власти Киренского района, где на минувшей неделе на нелегальной переправе ушли под лед реки Лена сразу два большегрузных автомобиля. Вместо того, чтобы принять максимум мер к незамедлительной ликвидации всех несанкционированных проездов по зимним водоемам, руководство штаба по ликвидации последствий происшествия на Лене принимает странное решение — выгоняют на реку 25-тонный трактор, который тоже идет ко дну», — говорится в начале сообщения МЧС.

В МЧС прямо обвинили местные власти в игнорировании рекомендаций ведомства «по усилению борьбы с нелегальными ледовыми переправами».

«Несмотря на то, что в Киренском районе объявлена неделя безопасности в целях выявления несанкционированных ледовых переправ и предотвращения несчастных случаев, очевидно, что акция носит формальный характер», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по закону именно местные власти, а не МЧС занимаются организацией безопасности на водных объектах и работами в ходе возникающих на них чрезвычайных ситуаций.

Оказалось, что помимо затопленной техники у Кривой Лики, уже во вторник неподалеку от места первого ЧП, в том же районе, в устье реки Ичера утонул еще один трактор, принадлежащий одному из фермерских хозяйств. На этот раз водитель выбраться из кабины не успел и погиб. По данному факту начата доследственная проверка.

«Остается открытым вопрос, успеет ли местная власть утопить всю тяжелую технику в районе, прежде чем услышит призывы сотрудников МЧС России плотно заняться вопросами безопасности на водных объектах?», — говорят в ведомственной пресс-службе.

После серии провалов под лед руководство ведомство хочет написать письмо губернатору региона с целью обратить внимание на действия администрации района.

После скандала в Иркутской области в Сибирском региональном центре МЧС заявили, что борьба с нелегальными ледовыми переправами в ряде регионов будет усилена.

«Мы вынуждены констатировать, что такая ситуация не только в Иркутской области, а повсеместно, практически в каждом регионе», — цитирует пресс-служба заместителя начальника СРЦ МЧС России Александра Еремеева.

«До конца января каждая нелегально действующая переправа должна быть либо обустроена в соответствии с требованиями безопасности и принята в эксплуатацию инспекторами по маломерным судам МЧС России, либо закрыта во избежание несчастного случая», — говорится в сообщении.