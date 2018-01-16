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Назад в 90-е: в РФ вернулись «разводы» советских времен
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Назад в 90-е: в РФ вернулись «разводы» советских времен 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из фильма "Джентельмены удачи"

В России активизировались автомобильные мошенники, пишет Forbes.

В последнее время участились случаи вымогательства у автомобилистов. Мошенники вспомнили «разводы» 1990-х годов и придумали новые способы «отъема денег у населения».

Как сообщает издание, в новогодние каникулы участились случаи мошенничества, когда в тихом месте, вдалеке от камер видеонаблюдения, преимущественно в темное время суток, один человек из группы идущих по обочине бросается на капот машины, а затем падает на асфальт. Кроме друзей «пострадавшего» свидетелей происшествия больше нет, как и доказательств невиновности водителя. Цена мирного решения вопроса — 10 тысяч рублей.

Другой способ мошенничества — листовки на лобовом стекле: мошенники угрожают порезать колеса или поцарапать двери машины. За безопасность предлагают заплатить от 300 до 1000 рублей.

Также участились сообщения о вымогателях в автосалонах по продаже б/у автомобилей. Как пишет издание, этот «развод» пользовался популярностью в 90-х. Цена машины сначала кажется покупателю очень привлекательной. Ему предлагают подписать договор и заплатить деньги в кассу. Однако договор такой многостраничный, а шрифт в нем такой мелкий, что читать его автолюбитель отказывается, и зря. После того, как договор подписан, оказывается, что покупатель заплатил всего 50% стоимости авто. После криков и возмущений клиенту предлагают оформить автокредит.

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