Ещё
Врачи не успели спасти Виктора Анпилова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: раскрыта «секретная сделка» США с курдами
Пока вы спали: раскрыта «секретная сделка» США с курдами

Врачи не успели спасти Виктора Анпилова от инсульта 

МедикФорум 8 часов назад

Не стало одного из самых популярных и колоритных политиков 1990-х годов в России Виктора Анпилова. 10 лет он возглавлял политическое движение «Трудовая Россия», Анпилов запомнился своими пламенными выступлениями на многочисленных митингах и радикальными взглядами.

Еще 13 января в Старый Новый год Виктора Анпилова бригада скорой помощи доставила в Московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи поставили ему диагноз инсульт, и на момент госпитализации Виктор Анпилов уже находился в коме. Как правило, такие пациенты получают необратимые повреждения мозга, поскольку помощь им оказывается слишком поздно, и их шансы очень невелики. Через два дня медики констатировали смерть знаменитого политика, чей мозг так и не продемонстрировал признаков деятельности после обширного кровоизлияния.

>> Умер Виктор Анпилов

Виктор Анпилов умер на 73-м году жизни. За его плечами яркая жизнь и не менее яркая политическая карьера, которая началась еще в 1990-м году, когда журналиста Виктора Анпилова избрали депутатом Моссовета. Уже осенью того же года опытный журналист, который ранее побывал в командировке в Никарагуа в 1985 году, а также работал в Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР и в других редакциях, учредил собственную газету под названием «Молния», отличавшуюся радикализмом. Анпилов был активистом октябрьских событий 1993-го года на стороне Верховного Совета.

Его политическая карьера знаменовалась многочисленными скандалами, он почти постоянно находился в оппозиции. Для многих людей Анпилов был олицетворением политика, не отягощенного интеллектом, хотя в реальности Виктор Иванович закончил МГУ имени Ломоносова, он свободно владел английским, испанским и португальским языками. О дате прощания с ярким политиком и о месте похорон будет сообщено позднее.

МедикФорум: последние новости
СМИ рассказали о лечении Татьяны Догилевой в психбольнице Прогнозы врачей неутешительны: Табакову хуже Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Русский «Колумбайн»: что привело к резне в пермской школе
Мать прилюдно опозорила Шурыгину
Резня в Перми: мать отказалась навещать сына в больнице
Как отразится на россиянах закрытие Резервного фонда
Народ бежал от гроба с Державиным
Видео
00:47
«Кому-то в глаз попали, кому-то в ухо». Ученик рассказал о трагедии
Происшествия
03:55
Голодец анонсировала изменения в школах после случая в Перми
Политика Криминал
01:27
Шурыгина сделала заявление насчет Бузовой
Шоу-бизнес
00:13
Британка стала балериной в 80 лет
Общество
01:21
Родители-душегубы держали своих детей на цепи
В мире Общество
01:01
Врачи не успели спасти Виктора Анпилова
Происшествия
06:53
Мать прилюдно опозорила Шурыгину
Шоу-бизнес
01:47
Крым объяснил ликвидацию оператора Керченской переправы
Компании
01:15
Русский «Колумбайн»: что привело к резне в пермской школе
Происшествия Статьи
01:32
Спейси обвинили в расизме
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение