Врачи не успели спасти Виктора Анпилова от инсульта

Не стало одного из самых популярных и колоритных политиков 1990-х годов в России Виктора Анпилова. 10 лет он возглавлял политическое движение «Трудовая Россия», Анпилов запомнился своими пламенными выступлениями на многочисленных митингах и радикальными взглядами.

Еще 13 января в Старый Новый год Виктора Анпилова бригада скорой помощи доставила в Московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи поставили ему диагноз инсульт, и на момент госпитализации Виктор Анпилов уже находился в коме. Как правило, такие пациенты получают необратимые повреждения мозга, поскольку помощь им оказывается слишком поздно, и их шансы очень невелики. Через два дня медики констатировали смерть знаменитого политика, чей мозг так и не продемонстрировал признаков деятельности после обширного кровоизлияния.

>> Умер Виктор Анпилов

Виктор Анпилов умер на 73-м году жизни. За его плечами яркая жизнь и не менее яркая политическая карьера, которая началась еще в 1990-м году, когда журналиста Виктора Анпилова избрали депутатом Моссовета. Уже осенью того же года опытный журналист, который ранее побывал в командировке в Никарагуа в 1985 году, а также работал в Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР и в других редакциях, учредил собственную газету под названием «Молния», отличавшуюся радикализмом. Анпилов был активистом октябрьских событий 1993-го года на стороне Верховного Совета.

Его политическая карьера знаменовалась многочисленными скандалами, он почти постоянно находился в оппозиции. Для многих людей Анпилов был олицетворением политика, не отягощенного интеллектом, хотя в реальности Виктор Иванович закончил МГУ имени Ломоносова, он свободно владел английским, испанским и португальским языками. О дате прощания с ярким политиком и о месте похорон будет сообщено позднее.