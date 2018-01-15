В Грузии убит экс-глава Нацгвардии

Бывший глава Национальной гвардии, бригадный генерал в отставке, экс-депутат парламента Грузии Самсон Кутателадзе убит в Грузии.

53-летнего военного и политика нашли с огнестрельным ранением в голову в городе Рустави на востоке страны. В этом же городе он был совладельцем одного из рынков.

В настоящее время ведется расследование, МВД Грузии открыло дело по статье "умышленное убийство".

Кутеладзе в 2008-2012 годах был депутатом парламента от блока "Единое национальное движение — За победившую Грузию", занимал пост зампреда комитета по обороне. В 2004-2006 годах командовал Нацгвардией. Принимал участие в миротворческой миссии в Ираке.