«Кому-то в глаз попали, кому-то в ухо». Ученик рассказал о трагедии

Один из учеников 4Б класса пермской школы №127 рассказал о нападении. Как рассказал школьник изданию «Московский комсомолец», 16-летние подростки целенаправленно пришли в 4Б класс, чтобы убивать.

Войдя в класс, двое старшеклассников в масках держали перед собой ножи.

По его словам, "кому-то в глаз попали, кому-то в ухо, кому-то в голову". Первой пострадала учительница, она двинулась за телефоном, чтобы вызвать полицию, и на нее тут же напали оба подростка. Один схватил сзади за волосы, другой стал наносить удары ножом.

>> Опубликован пост, с которого началась резня в Перми

Потом нападавшие пошли по рядам, размахивая ножами, пытались ранить детей в голову, лицо или шею. Пострадали в основном те школьники, которые оказались ближе к проходу на пути убийц.

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на учеников 4Б, нападавшие действовали молча, не называя друг друга по именам.

В понедельник, 15 января, двое 16-летних учеников школы №127 в Перми устроили резню в 4Б классе во время урока труда. Ранения получили 9 учеников и учительница. Позже между нападавшими возникла размолвка, в результате которой оба подростка получили серьезные ножевые ранения.