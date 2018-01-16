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Дело о получении сотрудником СКР взятки от Шакро закрыто
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Дело о получении сотрудником СКР взятки от Шакро закрыто 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости

ФСБ закрыла дело о взятке, якобы полученной следователем СК Александром Ламоновым от криминального авторитета Шакро Молодого, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело, возбужденное против полковника Ламонова в 2016 году, закрыто, а за следователем «признано право на реабилитацию».

При этом адвокат экс-сотрудника Следственного комитета Ольга Лукманова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сославшись на подписку о ее неразглашении.

Между тем, отмечает издание, бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК Ламонов продолжит находиться под арестом, так как все еще является фигурантом дела о другой взятке — за облегчение обвинения и освобождение из СИЗО так называемого «вора в законе» Андрея Кочуйкова, правой руки Шакро Молодого.

Другими фигурантами дела о взятке от Захария Калашова, известного в криминальных кругах как Шакро Молодой, являются бывшие служащие СК генерал Денис Никандров и Михаил Максименко. Кроме того, по данным СМИ, задержание в конце декабря 2017 года бывшего главы отдела Следственного комитета по Центральному округу столицы и руководителя юридического отдела компании «Роснефть» Алексея Крамаренко также могло быть связано с этим уголовным производством.

Шакро Молодой был задержан в 2016 году по делу о вымогательстве восьми миллионов рублей у хозяйки ресторана Elements.

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