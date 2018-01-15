Ещё
Опубликован пост, с которого началась резня в Перми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Этот пост мог стать причиной кровавой резни в школе 

Рамблер 5 часов назад

Telegram-канал Mash сообщает, что причиной нападения в пермской школе номер 127 стало использованное в популярной соцсети в качестве обращения слово «псы».

Mash опубликовал скриншот поста, появившегося в одном из сообществ соцсети «ВКонтакте» 31 декабря 2017 года. Из-за этого поста, предположительно, и начался конфликт. «С новым 20!8 Годом псы))) люблю вас», — сказано в записи (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

В комментариях к посту появились оскорбления в адрес администратора сообщества. Один из комментариев («ЗА ПСОВ ОТВЕТИШЬ НА ВТОРОЙ ВОЛНЕ САДОВИКА в 23:00), по данным Mash, опубликовал подросток, позже устроивший нападение в школе.

ВКонтакте

Пятнадцатого января в пермской школе номер 127 произошла драка с применением ножей. По последним данным, ранения получили 15 человек, 12 из них госпитализированы. Два школьника 15-16 лет и учительница находятся в тяжелом состоянии.

По информации Следственного комитета, учительница и дети пострадали, пытаясь остановить драку двух подростков. Один из них оказался бывшим учеником школы. По факту случившегося возбудили дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. По разным данным, причиной драки мог стать конфликт подростка с бывшими одноклассниками или одним из учителей.

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под Москвой столкнулись около 40 машин
Поклонская высказалась о «мощах Ленина»
Финская компания отказалась поставлять генераторы в Крым
Детей пытались убить с одного удара. Список пострадавших в Перми
Народ бежал от гроба с Державиным
Видео
01:47
Крым объяснил ликвидацию оператора Керченской переправы
Компании
00:42
Поклонская высказалась о «мощах Ленина»
Политика
02:04
Ученик сообщил подробности резни в псковской школе
Происшествия
00:36
Кирилл «руки-базуки» сменил имидж
Общество
01:12
РФ уважает целостность Украины. Но с условием
Политика Украина
00:14
Опубликовано видео с места резни в пермской школе
Происшествия
00:40
Участники регаты не заметили, как потеряли члена команды
Происшествия
00:27
Финская компания отказалась поставлять генераторы в Крым
Компании
00:22
Правда о «самоубийстве» Даны Борисовой
Шоу-бизнес
00:24
Под Москвой столкнулись около 40 машин
ДТП Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение