Опубликован пост, с которого началась резня в Перми

Этот пост мог стать причиной кровавой резни в школе

Telegram-канал Mash сообщает, что причиной нападения в пермской школе номер 127 стало использованное в популярной соцсети в качестве обращения слово «псы».

Mash опубликовал скриншот поста, появившегося в одном из сообществ соцсети «ВКонтакте» 31 декабря 2017 года. Из-за этого поста, предположительно, и начался конфликт. «С новым 20!8 Годом псы))) люблю вас», — сказано в записи (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

В комментариях к посту появились оскорбления в адрес администратора сообщества. Один из комментариев («ЗА ПСОВ ОТВЕТИШЬ НА ВТОРОЙ ВОЛНЕ САДОВИКА в 23:00), по данным Mash, опубликовал подросток, позже устроивший нападение в школе.

ВКонтакте

Пятнадцатого января в пермской школе номер 127 произошла драка с применением ножей. По последним данным, ранения получили 15 человек, 12 из них госпитализированы. Два школьника 15-16 лет и учительница находятся в тяжелом состоянии.

По информации Следственного комитета, учительница и дети пострадали, пытаясь остановить драку двух подростков. Один из них оказался бывшим учеником школы. По факту случившегося возбудили дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. По разным данным, причиной драки мог стать конфликт подростка с бывшими одноклассниками или одним из учителей.