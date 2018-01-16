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В Перми временно закрыли школу после инцидента
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В Перми временно закрыли школу после инцидента с поножовщиной 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Катаев

Школа в Перми, где в драке с поножовщиной пострадали 15 человек, включая учительницу и учеников младших классов, во вторник закрыта, передает корреспондент РИА Новости.

Объявлений о сроках прекращения и возобновления учебного процесса на сайте пермской средней общеобразовательной школы №127 нет. Однако в ее здание во вторник не пропускают. У ворот, ведущих на территорию школы, дежурят сотрудники полиции. Свет в большинстве классов и помещений учреждения погашен.

Драка с поножовщиной произошла в понедельник в школе, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Средняя общеобразовательная школа № 127 открыта в Перми в 1965 году. В ней преподают 68 учителей. На I — III ступенях обучения осуществляется углубленное изучение английского и французского языков, а также предметов художественно-эстетического цикла. В школе обучается 1216 учащихся. Занятия проводятся в две смены.

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