На школу в Перми совершено нападение. Есть пострадавшие

Неизвестные в масках напали на учеников пермской школы

Двое мужчин в масках напали на учащихся школы №127 в Перми. Об этом «360» сообщил пресс‐секретарь городской администрации Андрей Каменских.

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По неофициальным данным, школьники подверглись нападению двух человек. На место происшествия в экстренном порядке выехали губернатор Пермского Максим Решетников, глава города Дмитрий Самойлов, представители администрации и начальник департамента образования Людмила Серикова.

На данный момент известно о восьми пострадавших среди учеников. Всем им оказана необходимая медицинская помощь. Дети госпитализированы в лечебные учреждения города и края.