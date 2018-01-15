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На школу в Перми совершено нападение. Есть пострадавшие
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"Паника, люди лежат на полу". Очевидцы о массовой резне в школе
"Паника, люди лежат на полу". Очевидцы о массовой резне в школе

Неизвестные в масках напали на учеников пермской школы 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости

Двое мужчин в масках напали на учащихся школы №127 в Перми. Об этом «360» сообщил пресс‐секретарь городской администрации Андрей Каменских.

>> Стало известно число пострадавших в пермской школе

По неофициальным данным, школьники подверглись нападению двух человек. На место происшествия в экстренном порядке выехали губернатор Пермского Максим Решетников, глава города Дмитрий Самойлов, представители администрации и начальник департамента образования Людмила Серикова.

На данный момент известно о восьми пострадавших среди учеников. Всем им оказана необходимая медицинская помощь. Дети госпитализированы в лечебные учреждения города и края.

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