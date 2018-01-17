Отец убийцы Драчева погиб страшной смертью

Отец убийцы пауэрлифтера погиб в ДТП

Отец обвиняемого по делу об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева стал жертвой дорожно-транспортного происшествия в Хабаровске, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Константина Лысенко.

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По словам юриста, 59-летний отец Анара Аллахверанова, подозреваемого в убийстве был сбит автомобилем, а удар был настолько силен, что мужчине оторвало ногу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». В местных СМИ появилась информация о том, что это якобы намеренное покушение.

«Отцу Анара Аллахверанова действительно неоднократно поступали угрозы на протяжении прошлого года», — прокомментировал юрист публикации в некоторых хабаровских СМИ.

Также Лысенко сообщил, что арестованный Аллахверанов не сможет присутствовать на похоронах отца, которые состоятся сегодня, так как «смерть близкого человека не является основанием для изменения меры пресечения».

В августе 2017 года в Хабаровске произошла драка между Драчевым и другим мужчиной. Им, по версии следствия, и является Аллахверанов. В результате пауэрлифтер скончался в больнице от полученных травм. Ранее СМИ писали, что причиной драки мог стать спор о том, что лучше — тренировки в спортзале или смешанные единоборства.