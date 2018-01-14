Опубликовано видео гигантского пятна горящей нефти

На поверхности Восточно-Китайского моря после крушения иранского танкера образовалось гигантское горящее пятно нефтепродуктов; видеозапись с ним, снятую с высоты птичьего полета, опубликовали в интернете.

На кадрах, опубликованных телеканалом RT, виден огромный столб дыма, поднимающегося на несколько километров от источника пожара — крупного пятна из нефтепродуктов на воде.

6 января иранский нефтяной танкер SANCHI столкнулся с гонконгским сухогрузом в Восточно-Китайском море. Все члены экипажа танкера погибли. Спасателям удалось найти тела лишь трех из 32 пропавших членов экипажа. В воскресенье, 14 января, танкер затонул после очередного взрыва на борту.

Причина инцидента по-прежнему остается неизвестной, черные ящики переданы на экспертизу.