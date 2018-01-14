Мужчина подстрелил прыгавшего по машине дебошира

В Москве мужчина выстрелил в дебошира, прыгавшего по его машине

Мужчина выстрелил из травматики в дебошира, который прыгал по его машине и повредил зеркала возле Белорусского вокзала в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Около 0.30 возле Белорусского вокзала между двумя мужчинами произошёл конфликт из-за того, что один повредил его машину, после чего повёл себя неадекватно", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в полиции, один из участников конфликта прыгал на кузове машины, повредил зеркала, а когда владелец авто потребовал прекратить дебош, тот попытался решить вопрос кулаками.

"Владелец автомобиля выстрелил из травматического оружия в воздух, затем в ногу. Участники конфликта установлены полицейскими, по факту произошедшего проводится проверка", — сообщили в главке.

Был ли дебошир пьяным в тот момент, сейчас устанавливается, заявили в полиции.