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Мужчина подстрелил прыгавшего по машине дебошира
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В Москве мужчина выстрелил в дебошира, прыгавшего по его машине 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Мужчина выстрелил из травматики в дебошира, который прыгал по его машине и повредил зеркала возле Белорусского вокзала в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Около 0.30 возле Белорусского вокзала между двумя мужчинами произошёл конфликт из-за того, что один повредил его машину, после чего повёл себя неадекватно", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в полиции, один из участников конфликта прыгал на кузове машины, повредил зеркала, а когда владелец авто потребовал прекратить дебош, тот попытался решить вопрос кулаками.

"Владелец автомобиля выстрелил из травматического оружия в воздух, затем в ногу. Участники конфликта установлены полицейскими, по факту произошедшего проводится проверка", — сообщили в главке.

Был ли дебошир пьяным в тот момент, сейчас устанавливается, заявили в полиции.

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