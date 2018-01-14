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Украинец умер во дворе больницы после отказа в помощи
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Украинец умер во дворе больницы после отказа в помощи 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Фото: Fotolia / Fotokon

В Киеве мужчина умер во дворе больницы, так как ему было отказано в медицинской помощи. Об этом сообщается в паблике ДТП. Киев.

«Побитый мужчина без определенного места жительства пришел в бсмп (больницу скорой помощи на Братиславской) Сейчас его мертвое тело лежит, аккуратно сдвинутое к стенке», — говорится в нем.

Как сообщается, мужчина, видимо, получивший травмы, добрался до медучреждения самостоятельно, но из-за отсутствия денег помощи не получил и умер от полученных повреждений.

Больница пока не комментирует случившееся.

 Ещё 3 источника 
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