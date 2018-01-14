Украинец умер во дворе больницы после отказа в помощи

В Киеве мужчина умер во дворе больницы, так как ему было отказано в медицинской помощи. Об этом сообщается в паблике ДТП. Киев.

«Побитый мужчина без определенного места жительства пришел в бсмп (больницу скорой помощи на Братиславской) Сейчас его мертвое тело лежит, аккуратно сдвинутое к стенке», — говорится в нем.

Как сообщается, мужчина, видимо, получивший травмы, добрался до медучреждения самостоятельно, но из-за отсутствия денег помощи не получил и умер от полученных повреждений.

Больница пока не комментирует случившееся.