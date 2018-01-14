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Полный туристов катер взорвался в Таиланде
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Полный туристами катер взорвался в Таиланде 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: Thotsaphon Phanomtara / Facebook

Из-за взрыва на катере пострадали шестнадцать человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В Таиланде рядом с популярным у туристов островом Пхи-Пхи взорвался заполненный пассажирами катер. Инцидент произошел в воскресенье, 14 января.

На катере находился 31 человек — 27 туристов и четыре члена экипажа, из-за пожара и последовавшего за ним взрыва пострадали 16 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что почти все находившиеся на катере были туристами из Китая.

Катер плыл на Пхи-Пхи с острова Пхукет, когда у него воспламенился и взорвался двигатель. В больницу Пхукета доставили 14 туристов и двух членов экипажа, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.

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