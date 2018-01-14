Полный туристов катер взорвался в Таиланде

Полный туристами катер взорвался в Таиланде

Из-за взрыва на катере пострадали шестнадцать человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В Таиланде рядом с популярным у туристов островом Пхи-Пхи взорвался заполненный пассажирами катер. Инцидент произошел в воскресенье, 14 января.

#China's tourism authority has initiated an emergency plan to help Chinese nationals injured in a speedboat explosion in #Thailand. A Thai was killed and 16 others have been found injured. Five Chinese were in serious condition. https://t.co/UZ3lDw63yc— China Plus News (@ChinaPlusNews) 14 января 2018 г.

На катере находился 31 человек — 27 туристов и четыре члена экипажа, из-за пожара и последовавшего за ним взрыва пострадали 16 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что почти все находившиеся на катере были туристами из Китая.

【Bangkokpost > 最新】 Speedboat carrying Chinese tourists explodes; 16 injured: KRABI: Sixteen people were injured when a speedboat carrying 26 Chinese tourists exploded off Phi Phi island on Sunday. https://t.co/3hjoz3F2hc #タイの英語新聞 pic.twitter.com/qJZyGJ5nGR— タイニュース＆タイブログ (@Thai_News_JP) 14 января 2018 г.

Катер плыл на Пхи-Пхи с острова Пхукет, когда у него воспламенился и взорвался двигатель. В больницу Пхукета доставили 14 туристов и двух членов экипажа, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.