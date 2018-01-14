Самолет в Турции застрял над обрывом

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В Турции самолет выкатился за пределы ВПП и свалился в яму: видео 

ТК «Звезда» 12 часов назад

В настоящее время все пассажиры и экипаж лайнера находятся в безопасности.

Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Pegasus Airlines. Он выполнял рейс Анкара — Трабзон. Во время приземления самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего съехал в яму, ведущую к Черному морю.

Информация об инциденте появилась на сайте авиакомпании.

«Мы опечалены тем фактом, что самолет Boeing 737-800 рейса Анкара-Трабзон Pegasus Airlines в 21:25 в этот вечер аварийно приземлился в аэропорту Трабзона. Было эвакуировано 162 пассажира, 2 пилота и 4 члена экипажа. Нет жертв и травм. Мы будем информировать в дальнейшем о ситуации с данным самолетом»,

— говорится в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время все пассажиры и экипаж лайнера находятся в безопасности. Кроме того, аэропорт, в котором произошел инцидент, закрыт до 8 утра.

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