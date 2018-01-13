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Кусок космической ракеты взорвался у жилых домов
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Кусок китайской ракеты упал и взорвался неподалеку от жилых домов 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: кадр видео

В Китае засняли падение части ракеты, выводившей в космос два навигационных спутника. На кадрах видно, как на месте приземления продолговатого объекта возникает огненный шар. Видео со взрывом детали опубликовано на странице ChinaSpaceflight в Twitter.

Как отмечает Business Insider, неподалеку от жилых домов в центральной части страны упала, вероятно, одна из отделившихся ступеней ракеты. Издание отмечает, что это могло быть запланированным, однако вряд ли должно было произойти в непосредственной близости от домов.

В соцсети также появилось фото с места падения куска ракеты. На снимке деталь все еще горит.

В конце декабря 2017 года сообщалось, что Китай в условиях секретности провел два летных испытания новой баллистической ракеты, оснащенной гиперзвуковым глайдером.

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