Кусок космической ракеты взорвался у жилых домов

Кусок китайской ракеты упал и взорвался неподалеку от жилых домов

В Китае засняли падение части ракеты, выводившей в космос два навигационных спутника. На кадрах видно, как на месте приземления продолговатого объекта возникает огненный шар. Видео со взрывом детали опубликовано на странице ChinaSpaceflight в Twitter.

Как отмечает Business Insider, неподалеку от жилых домов в центральной части страны упала, вероятно, одна из отделившихся ступеней ракеты. Издание отмечает, что это могло быть запланированным, однако вряд ли должно было произойти в непосредственной близости от домов.

The Long March 3B booster in question, still burning after hitting the ground:



(photo via 9ifly.cn) pic.twitter.com/8PG3JiLIkx— Cosmic Penguin (@Cosmic_Penguin) 12 января 2018 г.

В соцсети также появилось фото с места падения куска ракеты. На снимке деталь все еще горит.

В конце декабря 2017 года сообщалось, что Китай в условиях секретности провел два летных испытания новой баллистической ракеты, оснащенной гиперзвуковым глайдером.