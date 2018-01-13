Ещё
Нападение разъяренного слона на бегемотов попало на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нападение разъяренного слона на бегемотов попало на видео 

РИА Новости 44 минуты назад

В Сети появилось видео, на котором слониха, защищая детеныша, бросается на двух бегемотов. Ролик опубликовал YouTube-канал Alan Fogarty.

На записи видно, как группа слонов и гиппопотамов купается в водоеме. Многие из млекопитающих "привели" с собой потомство.

Неожиданно два бегемота стали подплывать к одной из слоних, игравшей в воде с детенышем. Когда самка заметила "слежку", она кинулась на гиппопотамов и стала разгонять их в разные стороны хоботом и бивнями. Испуганные бегемоты поспешили отплыть подальше от разгневанной матери, а затем и вовсе скрылись из виду.

После этого слониха проверила, все ли в порядке с ее детенышем, и вместе с ним вышла на берег.

РИА Новости: последние новости
В Аравийском море потерпел крушение вертолет с нефтяниками на борту Убитая в Голландии уроженка Воронежа не была гражданкой России Пропавший в Азербайджане сотрудник Института астрономии РАН вышел на связь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Джигарханяна покончила с собой
Умер участник встречи с Грудининым
Украина наказала иностранцев за Крым
Появились подробности трагедии с убийством жены спецназовцем
Появились неожиданные факты о выдвижении Собчак
Видео
00:27
Украина наказала иностранцев за Крым
Украина В мире
01:27
В США начали оживать вмерзшие в лед аллигаторы
Погода
02:43
Трампа высмеяли на обложке журнала
США В мире
04:06
Соперничество Грудинина с Жириновским набирает обороты
Политика
02:24
Нападение разъяренного слона на бегемотов попало на видео
Происшествия
01:43
Появились неожиданные факты о выдвижении Собчак
Политика
02:43
Умер участник встречи с Грудининым
Политика
00:58
В РФ ответили на предложение вернуть Крым Украине
Политика
01:37
В США предрекли Украине новый «майдан»
Украина В мире
00:57
ЦРУ обратилось к известному певцу с просьбой по РФ
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение