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В Хакасии два человека погибли из-за схода лавины
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В Хакасии два человека погибли из-за схода лавины 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: maximov_maksim/vk.com

В результате схода лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

"Поисковые работы на месте схода лавины завершены. В результате схода снежной массы погибли два человека. До прибытия спасателей на место происшествия туристы обнаружили погибших мужчин под снегом", — говорится в сообщении.

Сообщение о сходе лавины поступило в МЧС в 15.05 (11.05 мск) 13 января.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали сорвавшегося на Эльбрусе альпиниста.

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