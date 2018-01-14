В Хакасии два человека погибли из-за схода лавины

В результате схода лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

"Поисковые работы на месте схода лавины завершены. В результате схода снежной массы погибли два человека. До прибытия спасателей на место происшествия туристы обнаружили погибших мужчин под снегом", — говорится в сообщении.

Сообщение о сходе лавины поступило в МЧС в 15.05 (11.05 мск) 13 января.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали сорвавшегося на Эльбрусе альпиниста.