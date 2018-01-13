В убийстве уроженки Воронежа в Гааге заподозрили мужа

Убитая в Гааге уроженка Воронежа не являлась российской гражданкой с 2014 года, уточнили в Посольстве России в Нидерландах в Гааге, подтвердив сам факт ее гибели, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что 30-летняя Юлия Чернышева была найдена мертвой в собственной студии йоги 11 января. Тело женщины было расчленено, по подозрению в убийстве задержан ее муж. Гражданином какой страны он является, пока неизвестно.

«Никаких официальных обвинений еще не предъявлено. Если окажется, что он гражданин России, и обратится в посольство, мы ему окажем консульскую помощь», — отметили в диппредставительстве.

По словам представителя посольства, в консульский отдел приходили сотрудники полиции.

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«Она действительно была гражданкой России, но вышла в 2014 году из гражданства России. Консульство наше в тесном контакте с полицией, пока больше вопросов от полиции не поступало», — сказал дипломат.