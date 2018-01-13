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Петербуржцы устроили смертельную гонку с полицией
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Гонка с полицией оказалась смертельной для трех петербуржцев 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: «ВКонтакте»

В Петербурге погибли три молодых человека из автомобиля Hyundai Santa Fe, врезавшегося на большой скорости в столб. Машина пыталась скрыться от сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает сайт «Водитель Петербурга».

От различных травм скончались на месте происшествия водитель 1996 года рождения и двое его пассажиров-сверстников. Еще два молодых человека, находившихся в автомобиле, в тяжелом состоянии госпитализированы.

Инцидент произошел в ночь на 13 января в Калининском районе.

В отделе пропаганды городского управления ГИБДД изданию пояснили, что в 03:47 по местному времени у дома на Гражданском проспекте водитель Hyundai отказался остановиться по требованию полицейских и попытался скрыться.

«Я с балкона видел, как все было. Автомобиль ехал под 150, метров за 35 до кольца начал тормозить, подлетел на поребрике, затем в столб. Была погоня», — написал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» очевидец Алексей.

На место аварии прибыли 15 машин ДПС и 30 сотрудников спасательных служб.

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