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Появились подробности трагедии с убийством жены спецназовцем
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Появились подробности трагедии с убийством жены спецназовцем 

Рамблер 4 часа назад
Фото: VK/Елена Верба

В деревне Голубое в Солнечногорском районе 39-летний экс-сотрудник ФСКН Сергей Гусятников забил ножом свою жену 29-летнюю Елену Вербу на глазах у ребёнка. В порыве ревности он нанес ей 28 ударов ножом, перерезав яремную вену.

Женщина ранее обращалась в полицию с жалобами на агрессию мужа, но там все это оставили без внимания, сообщает Life.

По словам 53-летней матери погибшей Анны Вербы, трагедию можно было бы предотвратить. Еще летом 2017 года женщина стала замечать за своим зятем агрессию по отношению к её дочери. Он стал подозревать ее в изменах и как-то устроил ей допрос, достав нож, с угрозами, что зарежет её. Жена стала вырываться, и муж ударил её ножом по ноге.

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Вскоре он попросил прощения, но Елена все-таки побывала в травмпункте, чтобы зафиксировать побои и травмы. Полицейские после этого ограничились простой воспитательной беседой с супругом.

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