Российский моряк найдет мертвым в мотеле Пусана

44-летний россиянин, который являлся членом экипажа прибывшего в Корею судна, найден в ночь на 12 января мертвым в одном из мотелей Пусана.

Как заявили в местной полиции, гражданин РФ, чье имя для СМИ названо лишь по первой букве — "Е", был обнаружен сотрудником отеля мертвым в 23-30 минут в ночь с 11 на 12 января.

По данным издания "Кукче Синмун", он въехал в Южную Корею 8 января и пытался найти работу, а 10 января поселился в мотеле. В комнате была найдена пустая бутылка водки, следов насильственной смерти не обнаружено.

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На основании предварительного расследования было сделано предположение, что россиянин умер из-за сердечного приступа, который был спровоцирован чрезмерным употреблением алкоголя.