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Пропал задержанный в Азербайджане российский ученый
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В Азербайджане после задержания военными пропал российский ученый 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Vk.ru

В Азербайджане пропал российский гражданин, сотрудник Института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Чулков. Об этом "Газете.Ru" сообщили знакомые молодого человека и источник в институте.

По имеющейся информации, Чулков прилетел в Гянджу 3 января и остановился в городе в частной гостинице. Со слов хозяина дома известно, что 5 января гость отправился смотреть озеро Гёйгёль. Он советовал Чулкову отправиться к озеру на такси, но тот отправился пешком и не вернулся. По пути к озеру находится военная часть, на территорию которой, видимо зашел Чулков. Через некоторое время в гостиницу приехали сотрудники служб безопасности, обыскали комнату Дмитрия, забрали его вещи.

9 января военные сообщили хозяину дома, что отпустили россиянина, однако тот в гостинице так и не появлялся, не выходил в интернет и не отвечал на звонки.

"Матери он сказал, что уехал на неделю, через два дня с ним пропала свзяь", — рассказал источник в ИНАСАН.

Вылететь из Азербайджана Чулков должен был 10 января, однако в авиакомпании сообщили, что на самолет он не садился. В настоящее время поиски россиянина ведут его коллеги и родные.

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