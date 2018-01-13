В Индии потерпел крушение вертолет

У западного побережья Индии потерпел крушение вертолет, на борту которого находились 7 человек, сообщил официальный представитель ВМС страны капитан Д. К. Шарма, передает РИА Новости.

Вертолет потерпел крушение в субботу утром. Помимо двух пилотов, в нем находились пятеро сотрудников индийской комиссии по нефти и природному газу (ONGC), направлявшиеся на одну из нефтяных вышек в Аравийском море. Связь с экипажем была потеряна вскоре после вылета, через несколько часов примерно в 50 километрах от Мумбаи спасатели обнаружили в воде обломки вертолета.

Уже известно о четырех погибших, еще три человека числятся пропавшими без вести. В поисках участвуют четыре индийских морских судна (T11, T45, Tarasa и Teg), один самолет и вертолет.