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В Индии потерпел крушение вертолет
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В Индии потерпел крушение вертолет 

Рамблер 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Fayez Nureldine

У западного побережья Индии потерпел крушение вертолет, на борту которого находились 7 человек, сообщил официальный представитель ВМС страны капитан Д. К. Шарма, передает РИА Новости.

Вертолет потерпел крушение в субботу утром. Помимо двух пилотов, в нем находились пятеро сотрудников индийской комиссии по нефти и природному газу (ONGC), направлявшиеся на одну из нефтяных вышек в Аравийском море. Связь с экипажем была потеряна вскоре после вылета, через несколько часов примерно в 50 километрах от Мумбаи спасатели обнаружили в воде обломки вертолета.

Уже известно о четырех погибших, еще три человека числятся пропавшими без вести. В поисках участвуют четыре индийских морских судна (T11, T45, Tarasa и Teg), один самолет и вертолет.

 Ещё 4 источника 
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