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Мыши в Казахстане съели деньги в банкомате
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Мыши в Казахстане съели деньги в банкомате 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад

В одном из банков Казахстана мыши прогрызли деньги, соответствующее видео появилось в соцсетях.

Сотрудники банка ForteBank открыли кассету банкомата, внутри которой обнаружили погрызенные крупные купюры номиналом от 2 до 10 тыс. тенге, под которыми прятались мыши, передает Nur.kz.

На записи видно, что грызуны испортили не менее 100 тыс. тенге (примерно 17,2 тыс. рублей).

В кредитной организации сообщили, что ЧП произошло в одном из банкоматов в окрестностях Астаны.

«В процессе инкассации была обнаружена пара мышей, судя по всему искавших убежище от суровых погодных условий. В данный момент мы выясняем все подробности случившегося», — сообщили в банке.

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