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Определено наказание выжигавшему на печени пациентов хирургу
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Определено наказание выжигавшему на печени пациентов хирургу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: PA Images / ТАСС

Британского хирурга-трансплантолога Саймона Брэмхолла, обвиненного в выжигании своих инициалов на донорской печени пациентов, приговорили к 120 часам общественных работ и штрафу в размере 10 тысяч фунтов стерлингов (13,6 тысячи долларов). Об этом сообщает The Guardian.

Также Брэмхолла лишили врачебной практики.

Скандал разгорелся, когда в 2013 году коллеги врача подали на него в суд за то, что он оставлял «автографы» со своими инициалами S и B. Это удалось обнаружить во время одной из операций по трансплантации донорской печени пациенту.

Сотрудники больницы рассказали, что мужчина воспользовался специальным аппаратом, которым обычно прижигают кровеносные сосуды для скорейшего заживления.

В госпитале он проработал 12 лет и считался опытным специалистом в области транспланталогии. Точное число пострадавших пациентов выясняется. В настоящее время известно как минимум о двух случаях. По словам одного из коллег Брэмхолла, «если семья покойного соглашается отдать его орган нуждающемуся пациенту, она явно не ожидает подобного издевательского отношения».

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