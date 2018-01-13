Ещё
Участница конкурса красоты загорелась на сцене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Зажигательное» выступление: участница конкурса красоты загорелась на сцене 

РИА Новости 4 часа назад

В Сети появилось видео, на котором костюм участницы конкурса красоты в Сальвадоре загорелся прямо во время выступления. Запись опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как модель с огромным украшением из перьев на голове выходит на сцену и проходит мимо статистов, держащих в руках факелы. В какой-то момент "оперение" загорается, однако девушка не сразу замечает произошедшее и головной убор успевает полностью вспыхнуть.

В конце концов к участнице подбегают двое сотрудников конкурса и помогают ей потушить воспламенившуюся часть костюма.

РИА Новости: последние новости
Нападение разъяренного слона на бегемотов попало на видео Уличная разборка под Калугой, закончившаяся убийством, попала на видео В Подмосковье поезд насмерть сбил мужчину
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму оценили способность Украины «закрыть» полуостров
Жена звезды «Морозко» рассказала о его трагической смерти
Скандал в рязанской больнице получил продолжение
Дочь Джигарханяна покончила с собой
Эротический роман Макрона взбудоражил Европу
Видео
02:07
Закончившаяся убийством уличная разборка попала на видео
Происшествия
00:27
Украина наказала иностранцев за Крым
Украина В мире
01:27
В США начали оживать вмерзшие в лед аллигаторы
Погода
00:25
Спецназ на броневике устроил погоню за подозреваемым
Происшествия
02:43
Трампа высмеяли на обложке журнала
США В мире
01:29
Участница конкурса красоты загорелась на сцене
Происшествия
04:06
Соперничество Грудинина с Жириновским набирает обороты
Политика
02:24
Нападение разъяренного слона на бегемотов попало на видео
Происшествия
01:43
Появились неожиданные факты о выдвижении Собчак
Политика
02:43
Умер участник встречи с Грудининым
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение