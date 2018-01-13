«Зажигательное» выступление: участница конкурса красоты загорелась на сцене

В Сети появилось видео, на котором костюм участницы конкурса красоты в Сальвадоре загорелся прямо во время выступления. Запись опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как модель с огромным украшением из перьев на голове выходит на сцену и проходит мимо статистов, держащих в руках факелы. В какой-то момент "оперение" загорается, однако девушка не сразу замечает произошедшее и головной убор успевает полностью вспыхнуть.

В конце концов к участнице подбегают двое сотрудников конкурса и помогают ей потушить воспламенившуюся часть костюма.