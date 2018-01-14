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В отравившем людей кафе в Улан-Удэ оказалась антисанитария
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В кафе Улан-Удэ, где отравились посетители обнаружили грубые нарушения 

РИА Новости 14 января 2018
Фото: РИА Новости

Грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований обнаружены в кафе в Улан-Удэ, где произошло массовое отравление, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что с 11 по 13 января в Улан-Удэ зарегистрирована групповая заболеваемость сальмонеллезом среди посещавших кафе "Шулэн До" с 8 по 11 января. Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ на утро воскресенья выросло до 133. Деятельность кафе приостановлена.

"На данном объекте общественного питания выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части обработки сырого мяса свинины, мяса птицы и готовой к употреблению продукции на одном и том же технологическом оборудовании, нарушения технологии изготовления блюд, несоблюдения правил личной гигиены работников кафе и другие", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что кафе "Шулэн До" является сетью, в которой использовалось одно и то же продовольственное сырье и между объектами осуществлялось перемещение персонала. Прокуратурой республики в региональный главк Роспотребнадзора направлены требования о проведении внеплановых выездных проверок на трех объектах общественного питания данной сети.

Ранее сообщалось, что следственным управлением УМВД России по Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

По информации МВД, сейчас госпитализированы 64 человека, в том числе 12 несовершеннолетних. В десяти случаях подтвержден диагноз "сальмонеллез".

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