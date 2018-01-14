Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ возросло до 133 человек

Число отравившихся посетителей кафе "Шулэндо" в Улан-Удэ увеличилось до 133 человек. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в республиканском МВД.

"По данным на утро 14 января за медицинской помощью с симптомами отравления обратились 133 человека, 64 из них госпитализированы", — сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, отметив, что среди госпитализированных 12 детей.

Курс лечения госпитализированные больные проходят в Республиканской клинической инфекционной больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести, у части заболевших диагностирован сальмонеллез.

Люди с симптомами острой кишечной инфекции стали поступать в медучреждение в конце рабочей недели. Пострадавшие, по данным регионального управления Роспотребнадзора, посещали кафе "Шулэндо" с 8 по 11 января 2018 года.

Сейчас работа заведения приостановлена, проводится эпидемиологическое расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей").

Кафе "Шулэндо" в Улан-Удэ — это сеть заведений, в разных районах города есть четыре точки общепита с таким названием. Заболевшие посещали ту, которая находится в центре города, в Советском районе.