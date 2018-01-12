Москву заполонили дикие лисы

Дикие лисы добрались до центра Москвы, сообщает «ТВ Центр».

Москвичи стали замечать диких животных в черте города еще в начале зимы. Особенно часто лис встречали поблизости от городских лесопарков: в Битце, Царицыне, Кузьминках и Томилине. Специалисты считают, что животные вышли к людям в поисках пищи.

Накануне лиса была замечена возле парка «Зарядье», зверь перебегал дорогу к парку прямо перед едущими автомобилями. Специалисты предостерегают москвичей от контакта с дикими животными, ведь лисы только кажутся безобидными.