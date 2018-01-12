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ФСБ ищет пропавшего инженера оборонки
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ФСБ разыскивает исчезнувшего российского инженера 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости

Спецслужбы заинтересовались исчезновением российского инженера, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ФСБ подозревает, что 38-летний Олег Коровченко, ранее работавший на судостроительном заводе «Янтарь» и, возможно, обладавший секретной информацией, мог сбежать в Литву.

Накануне полиция Петербурга получила предписание от управления ФСБ по Калининграду разыскать инженера.

В феврале 2016 года Коровченко перебрался из родного Петербурга в Калининград, устроился на работу на заводе «Янтарь», а в августе прошлого года уволился оттуда. При этом, по информации издания, еще за месяц до этого он купил билет на поезд до Йошкар-Олы, который идет через Литву. 24 декабря пропавший петербуржец последний раз посещал свой аккаунт в одной из социальных сетей.

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» выполняет гособоронзаказ. Служба его внутренней безопасности негласно участвует в розыске Коровченко.

 Ещё 10 источников 
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