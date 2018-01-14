Ещё
Почти 700 машин скопилось на переправе в Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 700 машин скопилось на переправе в Крым из-за урагана 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости

В настоящее время в Крыму и Краснодарском крае действует штормовое предупреждение в связи с сильнейшими порывами ветра, которые достигают 20-25 м/с.

Около 700 транспортных средств скопились на подъездах к Керченской паромной переправе, которая оказалась закрыта из-за сильного ветра. Она связывает Крым с материковой Россией.

Об этом сообщили в компании «Морская дирекция».

«Завтра (в воскресенье — прим.ред.) после обеда, скорее всего, (переправа возобновит работу — прим.ред.). По данным на 20:00 мск, в порту «Кавказ» Краснодарского края паром ожидают 155 легковых автомобилей, 20 автобусов и 250 грузовых и малотоннажных машин. В порту Крым скопились 33 легковушки, 11 автобусов и 240 фур»,

— цитирует слова представителя компании ТАСС.

Также водителям рекомендуется воздержаться от поездок в сторону переправы.

Кроме того, в настоящее время в Крыму и Краснодарском крае действует штормовое предупреждение в связи с сильнейшими порывами ветра, которые достигают 20-25 м/с.

Ранее сообщалось, из-за сильного ветра в Крыму приостановили работу Керченской паромной переправы.

Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере

ТК «Звезда»: последние новости
В Турции самолет выкатился за пределы ВПП и свалился в яму: видео Должник застрелил кредитора на «разборках» под Калугой: видео Польская комиссия официально приняла версию о взрыве на борту Ту-154 под Смоленском
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Делон уходит из «проклятой жизни» без сожаления
Опубликовано противоречивое обещание Порошенко по РФ
Скандал в рязанской больнице получил продолжение
Эротический роман Макрона взбудоражил Европу
Украинский генерал испугался возвращения техники из Крыма
Видео
00:00
В Турции самолет свалился в яму
Происшествия
02:07
Закончившаяся убийством уличная разборка попала на видео
Происшествия
00:27
Украина наказала иностранцев за Крым
Украина В мире
01:27
В США начали оживать вмерзшие в лед аллигаторы
Погода
00:25
Спецназ на броневике устроил погоню за подозреваемым
Происшествия
02:43
Трампа высмеяли на обложке журнала
США В мире
01:29
Участница конкурса красоты загорелась на сцене
Происшествия
04:06
Соперничество Грудинина с Жириновским набирает обороты
Политика
02:24
Нападение разъяренного слона на бегемотов попало на видео
Происшествия
01:43
Появились неожиданные факты о выдвижении Собчак
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение