Почти 700 машин скопилось на переправе в Крым из-за урагана

В настоящее время в Крыму и Краснодарском крае действует штормовое предупреждение в связи с сильнейшими порывами ветра, которые достигают 20-25 м/с.

Около 700 транспортных средств скопились на подъездах к Керченской паромной переправе, которая оказалась закрыта из-за сильного ветра. Она связывает Крым с материковой Россией.

Об этом сообщили в компании «Морская дирекция».

«Завтра (в воскресенье — прим.ред.) после обеда, скорее всего, (переправа возобновит работу — прим.ред.). По данным на 20:00 мск, в порту «Кавказ» Краснодарского края паром ожидают 155 легковых автомобилей, 20 автобусов и 250 грузовых и малотоннажных машин. В порту Крым скопились 33 легковушки, 11 автобусов и 240 фур»,

— цитирует слова представителя компании ТАСС.

Также водителям рекомендуется воздержаться от поездок в сторону переправы.

Кроме того, в настоящее время в Крыму и Краснодарском крае действует штормовое предупреждение в связи с сильнейшими порывами ветра, которые достигают 20-25 м/с.

Ранее сообщалось, из-за сильного ветра в Крыму приостановили работу Керченской паромной переправы.

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