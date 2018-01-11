«Газелиста» остановил только выстрел

На Ставрополье полицейский во время погони застрелил водителя

На Ставрополье инспектор ГИБДД застрелил уходящего от погони водителя «Газели». Автомобилист игнорировал требование гаишников остановиться даже после предупредительных выстрелов, а когда один из инспекторов запрыгнул на дверь «Газели», попытался сбросить его под колеса других машин. В итоге висящий на двери полицейский решил выстрелить в самого автомобилиста. Имел ли полицейский право стрелять в такой ситуации, покажет проверка.

В Минеральных Водах проводится доследственная проверка после того, как попытка сотрудников ГИБДД остановить водителя «Газели» обернулась погоней со стрельбой. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Следственного комитета по Ставропольскому краю, инцидент произошел вечером 7 января. Во время своего дежурства в поселке Левокумке Минераловодского городского округа сотрудники полиции попытались остановить автомобиль «Газель». Водитель эти требования проигнорировал и попытался скрыться, прибавив скорость. Полицейские бросились в погоню.

Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, в ходе преследования на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками сотрудники полиции по громкоговорящей связи неоднократно требовали водителя остановиться. Но тот не реагировал и продолжал движение, создавая аварийные ситуации на дороге. Тогда инспекторы приняли решение о применении оружия и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем — еще несколько выстрелов по колесам «Газели». После чего автомобиль съехал в кювет. Тогда один из полицейских попытался задержать водителя и открыл дверь в кабине.

Однако водитель оказал сопротивление: он возобновил движение, протащив сотрудника полиции на двери, нанося ему многочисленные удары.

Как сообщили в МВД, водитель создал опасность для жизни автоинспектора, пытаясь скинуть его под колеса движущегося автомобиля.

В итоге полицейский выстрелил в сторону водителя и попал в грудь. От полученного ранения в область грудной клетки мужчина впоследствии скончался в больнице.

Погибшим оказался 33-летний местный житель. В СК затруднились ответить, был ли мужчина пьян, сославшись на то, что проверка еще не окончена.

Местные СМИ опубликовали видео погони за микроавтобусом, однако речь идет о начальной стадии преследования, и трагической развязки инцидента опубликованной записи нет.

По факту применения сотрудником полиции табельного оружия в настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел. Назначено производство ряда судебных экспертиз, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам этих и других проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Комментируя подобные случаи, глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин постоянно напоминает, что водители обязаны всегда останавливаться по требованию сотрудников полиции.

«Если водитель нарушает ПДД, не выполняет требования сотрудников полиции остановиться, то останавливать такие автомобили необходимо, — говорил Пашкин «Газете.Ru». — Автомобиль может быть в угоне, за рулем может находиться пьяный, который по пути может погубить встретившихся ему на пути людей — например, врезаться в остановку. Просто уехать и скрыться не получится».

При этом Пашкин обращает внимание на то, что полицейские часто до последнего не рискуют применять оружие даже в критических ситуациях, опасаясь проверок со стороны Следственного комитета и получения срока за неправомерное использование оружия.

Напомним, что еще одна скандальная погоня сотрудников ГИБДД за водителем, закончившаяся гибелью последнего, произошла в Ставропольском крае весной 2017 года в Пятигорске.

Тогда в ночь на 18 марта в Пятигорске сотрудники ГИБДД попытались остановить превысивший скорость автомобиль BMW 528i, однако водитель на указание инспекторов не отреагировал и продолжил движение. Тогда полицейские начали погоню. Остановить иномарку удалось только через 15 км в селе Винсады Предгорного района. После этого сотрудники ДПС силой вытащили водителя, 24-летнего Александра Поломанова, из машины и избили. От полученных травм автомобилист скончался на месте. От действий инспекторов пострадал и пассажир BMW.

Через несколько часов после инцидента на сайте отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Ставропольскому краю появилась информация о том, что водитель скончался не от действий полицейских, а из-за очень сильного алкогольного опьянения. Якобы сотрудники ГИБДД обнаружили его в бессознательном состоянии с едва прощупывающимся пульсом. После этого гаишники, как утверждалось, вызвали скорую помощь. Однако через некоторое время это сообщение с сайта пропало. В то же время родственники погибшего в социальных сетях стали утверждать, что молодого человека били. По их словам, на крики о помощи сбежались даже жители соседних домов, которые пытались снять происходящее на видео, однако полицейские якобы отобрали у них мобильные телефоны.

В итоге после проведения служебной проверки по факту избиения до смерти Александра Поломанова полицейскими уволены шесть сотрудников отделения ГИБДД. Еще 10 их непосредственных руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до предупреждения о неполном служебном соответствии. В пресс-службе регионального МВД «Газете.Ru» пояснили, что увольнению в итоге подверглись все, кто принимал участие в злосчастной погоне, даже те, кто не избивал Поломанова.