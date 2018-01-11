Солдат сжег БТР, разогревая еду

В интернете появилось видео, на котором солдат, предположительно, признался, что сжег БТР в попытке подогреть еду. Ролик опубликовал на Youtube пользователь Foxtrot Fox.

На видео молодой человек в военной форме и с дымящимся ручным противотанковым гранатометом в руках отвечает на вопросы, стоя на фоне крупного пожара.

«Хотел разогреть еду… Копал участок, чуть-чуть пожег», — объяснил он.

По данным «Ленты.ру», на кадрах может быть запечатлен рядовой Семен Мережников, который в сентябре 2017 года был приговорен Астраханским гарнизонным военным судом к шести месяцам службы в дисциплинарной воинской части за уничтожение БТР. В мае осужденный солдат развел костер, чтобы разогреть еду, от которого загорелся замаскированный неподалеку бронетранспортер. Сумма ущерба от действий солдата была оценена в 28 миллионов рублей.