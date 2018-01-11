В РФ грунт провалился под многоэтажкой

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Дрожь земли: В Набережных Челнах грунт провалился под многоэтажкой 

ТК «Звезда» 3 часа назад

В момент происшествия на строительной площадке работали люди. Десятки кубометров мерзлой почвы могли похоронить их заживо.

В Набережных Челнах во время строительных работ в 21-м микрорайоне произошло обрушение земли. Все произошло на пересечении проспектов Сююмбике и Вахитова Об этом сообщает портал KazanFirst.

Как видно на кадрах, из-за провала образовалась огромная яма, в которую едва не упал металлический забор, огораживающий территорию.

По словам очевидца, обрушение произошло на территории объекта, который строите группа компаний «Профит». В момент происшествия там работали люди. Десятки кубометров мерзлой почвы могли похоронить их заживо. Судя по всему, причиной инцидента могла стать ошибка проектировщиков.

Буквально в нескольких метрах от образовавшейся ямы находится высотный дом, у которого припаркованы автомобили. Сейчас от пропасти их отделяет лишь забор. Площадь провала в любой момент может увеличиться. А это грозит большой аварией в коммунальных сетях.

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