Захарченко дал новое объяснение своему богатству

Полковник Захарченко объяснил многомиллиардное состояние вложением в криптовалюту

Бывший сотрудник МВД РФ полковник Захарченко, которого обвиняют в коррупции, после новогодних праздников выдвинул новую версию появления финансовых средств.

Он заявил, что разбогател благодаря финансовым вложениям в криптовалюту в 2009 году. Об этом сообщила интернет‐газета «Утро.ру».

Через адвоката Дмитрий Захарченко рассказал, что разбогатеть ему помогли вложения в криптовалюту. За прошедшие полтора года бывший полицейский неоднократно заявлял, что 8,5 миллиардов рублей, которые нашли в квартире родственников, принадлежат не ему.

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Следствие еще не установило владельца 8,5 миллиарда рублей, ранее конфискованных у экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко. Не исключено, что средства принадлежат вкладчикам различных банков.