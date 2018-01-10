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В Польше назвали причину крушения борта Качиньского
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В Польше назвали основную версию крушения Ту-154 под Смоленском 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: МАК

Польская комиссия по расследованию катастрофы Ту-154 под Смоленском в 2010 году приняла выводы международного эксперта о том, что на борту произошло несколько взрывов, говорится в сообщении комиссии.

Сообщается, что 10 января текущего года во время пленарного заседания комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы был заслушан международный эксперт в области исследования авиационных происшествий Фрэнк Тейлор.

Он заявил, что "левое крыло самолета Ту-154М было разрушено в результате взрыва изнутри, существовало несколько источников взрыва". Также вышеназванный эксперт утверждает, что береза, стоявшая на пути самолета, "не имела влияния на первичное разрушение крыла".

"Эти выводы были приняты членами комиссии и представляют собой одно из ключевых заключений технического отчета", — говорится в сообщении.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

В декабре президент Владимир Путин назвал чушью и блефом звучащие в Варшаве заявления о причастности России к крушению самолета Леха Качиньского. Он ответил, что если на борту были взрывы, то следует учесть, откуда взлетал самолет, и предложил польской стороне искать "у себя тогда" того, кто положил взрывчатку. При этом он напомнил о выводах специально созданной комиссии, которая заключила, что взрывов на борту самолета Качиньского не было.

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