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Леопард напал на ребенка в Приморье
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В зоопарке Приморья леопард напал на двухлетнего ребенка 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Леопард схватил двухлетнего ребенка за голову в зоопарке в Уссурийске, когда родители мальчика отвлеклись, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

"Установлено, что семья из города Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. В момент, когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший ребенок остался без присмотра у клетки с леопардом. Малыш подошел близко к клетке с диким животным, которое схватило его лапами за голову. Медики оказали ребенку неотложную помощь", — говорится в сообщении.

У ребенка телесные повреждения в виде рваных ран и укусов.

В отношении родителей составлены административные протоколы по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних".

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