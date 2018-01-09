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Опубликовано фото бомбы в петербургском магазине
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Опубликовано фото взорвавшейся в петербургском магазине бомбы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: 47news.ru

В сети появилось фото, на котором, предположительно, изображена бомба из магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Снимок во вторник, 9 января, разместил портал 47news.ru.

Взрыв в Петербурге: НАК уточнил число пострадавших

Предполагаемый организатор взрыва был задержан 30 декабря сотрудниками ФСБ России. Подозреваемый по имени Дмитрий рассказал, что устроил теракт ради популяризации секты экстрасенсов.

В результате взрыва, который произошел 27 декабря у камер хранения в магазине «Перекресток», пострадало 18 человек. Следствие изначально квалифицировало случившееся как покушение на убийство двух и более человек.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Спустя три дня уголовное дело по факту взрыва было переквалифицировано как теракт.

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