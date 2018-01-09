Ещё
Петербуржец заплатит 400 тысяч за пост в соцсети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Петербурга заплатит 400 тысяч рублей за антихристианский пост в соцсети 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: ТАСС

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 400 тыс. рублей местного жителя за размещение в социальной сети "ВКонтакте" публикации, разжигающую ненависть к христианам, передает "Интерфакс".

Мужчина был признан виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

Суд посчитал доказанным, что мужчина, желая разжечь ненависть к христианам, разместил пост экстремистского содержания в социальной сети на странице созданного им сообщества. Отмечается, что данная группа противопоставляла себя движению "Божья воля".

Подсудимый признал вину и был оштрафован на 400 тыс. рублей.

Газета.Ru: последние новости
В испанском морге мужчина ожил перед вскрытием Автобус сбил пешехода на проспекте Вернадского Полиция задержала стрелявшую по людям и автомобилям в центре Москвы "неадекватную" женщину
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто кого на самом деле победил в Сирии
Катрин Денев сделала скандальное заявление
В США аллигаторы вмерзли в лед
Турция вызвала посла России
Умер Александр Ведерников
Видео
00:27
Названо число посетителей праздничных мероприятий
Новости Москвы
00:30
Краснодарец встретил Новый год под выстрелы из пулемета
Происшествия
00:47
Названа причина потери секретного американского спутника
Наука и техника
01:00
Друзья Тарасова посмеялись над Бузовой
Шоу-бизнес
02:29
Умер Александр Ведерников
Общество Происшествия
04:51
Модель подает в суд на жену Аршавина
Шоу-бизнес Футбол
00:36
В ПФР объяснили отказы в назначении пенсий
Личный счет
03:51
Насильник Шурыгиной досрочно выйдет на свободу
Происшествия Шоу-бизнес
00:18
В Коми засняли мчащуюся скорую без заднего колеса
Происшествия
01:40
Климкин новому главе МИД Польши: мы обречены на успех
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение