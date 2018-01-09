Петербуржец заплатит 400 тысяч за пост в соцсети

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 400 тыс. рублей местного жителя за размещение в социальной сети "ВКонтакте" публикации, разжигающую ненависть к христианам, передает "Интерфакс".
Мужчина был признан виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).
Суд посчитал доказанным, что мужчина, желая разжечь ненависть к христианам, разместил пост экстремистского содержания в социальной сети на странице созданного им сообщества. Отмечается, что данная группа противопоставляла себя движению "Божья воля".
Подсудимый признал вину и был оштрафован на 400 тыс. рублей.