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Умер создатель ракетно-ядерного щита РФ
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Умер создатель ракетно-ядерного щита России 

Рамблер 3 часа назад
Фото: CC BY 3.0 / Bogdanov-62 /

Физик Евгений Аврорин скончался 9 января. Об этом «Российской газете» рассказал глава Российского федерального ядерного центра Георгий Рыкованов.

85-летний академик РАН умер в Челябинском онкологическом диспансере, где провел последние дни. Прощание с Аврориным состоятся 12 января в городе Снежинск Челябинской области. В тот же день он будет похоронен.

Евгений Аврорин был физиком-теоретиком, разработчиком ядерных зарядов и одним из создателей современного российского ракетно-ядерного щита.

В 1950-х годах Аврорин участвовал в разработке термоядерного заряда принципиально новой конструкции, с 1960-х занимался созданием ядерных зарядов для мирных применений. Позже он исследовал мишени и гибридные ядерные реакторы для лазерного термоядерного синтеза и альтернативные направления ядерной энергетики. Кроме того, Аврорин занимался проблемами безопасности ядерных технологий и ограничения распространения ядерного оружия.

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