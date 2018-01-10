Ещё
Курсант планировал устроить теракт в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курсант хотел устроить теракт в Петербурге при помощи тележки с мороженым 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Курсант Военно-космической академии имени Можайского Вадим Осипов планировал устроить взрывы на одной из площадей Санкт-Петербурга. Об этом как пишет в среду, 10 января, «Росбалт», сообщил майор ФСБ Сергей Круть на выездном заседании Московского военного окружного суда.

По его словам, информация о подозрительных записях Осипова поступила 5 апреля 2017 года. В них говорилось о захвате оружейной комнаты и казармы. «Мне была поставлена задача, и я выехал для проведения его опроса. В ходе него первичные данные были фактически подтверждены», — заявил Круть.

Он рассказал, что основной план Осипова состоял в том, чтобы поджечь казарму и забаррикадировать входы и выходы из нее. Молодой человек якобы должен был изготовить напалм, «которым он собирался поливать из окон».

«Второй план был таким — он собирался совершить теракт на одной из площадей, где под тележку с мороженым должен был заложить взрывное устройство. Еще одну бомбу он должен был спрятать под одежду и пойти в места массового скопления людей. Это если ему удастся уйти из академии», — сообщил майор.

Круть добавил, что в дневнике курсанта также было написано о плане менять транспорт и отлеживаться: «в отдаленной деревне будет колоть дрова».

По словам представителя государственного обвинения, Осипов готовил теракт «желая самоутвердиться и прославиться в роли массового убийцы, а также в целях дестабилизации органов власти». Сам 19-летний курсант вину не признает.

25 мая стало известно, что Осипов написал из СИЗО письмо министру обороны Сергею Шойгу и попросил его разобраться в своем деле. Об аресте курсанта стало известно 13 апреля.

Lenta.ru: последние новости
Тюремные патологоанатомы хотели разрезать живого человека в Испании В США аллигаторы вмерзли в лез из-за аномальных холодов Учительница пожаловалась на зарплату и угодила за решетку
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионный ад: как не окончить жизнь в нищете
Хокинг пообещал ад на Земле
Скандал на ТВ: ведущие указали украинцу на роль США
Россия помешала газовым закупкам Украины
В мучительной смерти Державина нашли страшное совпадение
Видео
00:35
Европа отказалась от главного конкурента «Протона»
Наука и техника
01:23
Племянник рассказал о последних днях Державина
Шоу-бизнес
01:03
Семья Шурыгиной отреагировала на УДО Семёнова
Шоу-бизнес
05:16
Соловьев объяснил победу «России 1» над Первым каналом
Общество Экономика
01:11
Захарченко дал новое объяснение своему богатству
Происшествия
00:34
Собчак пожаловалась на угрозы из-за слов о Крыме
Политика
01:23
Экс-жена Державина рассказала, как умер актер
Шоу-бизнес
02:29
Пенсионный ад: как не окончить жизнь в нищете
Личный счет Статьи
01:23
Смерть Державина шокировала артистов
Шоу-бизнес
02:14
Скандал на ТВ: ведущие указали украинцу на роль США
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение