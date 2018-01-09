На летевшем в Москву самолете произошел пожар

Во вторник, 9 января, на борту самолета, следовавшего из Екатеринбурга в Москву, произошло возгорание. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, стюардессы Boeing-737 заметили искры и дым на потолке в салоне самолета рядом с дверью в кабину пилотов. Возгорание было небольшим, пилоты решили продолжить посадку. Члены экипажа со второй попытки справились с пожаром с помощью огнетушителя.

В итоге самолет успешно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

Источник «Интерфакса» отметил, что после посадки пассажиров воздушного судна эвакуировали. Лайнер отстранили от полетов.

Причина возгорания неизвестна.

Осенью 2017 года лайнеру Boeing-737, вылетевшему из Москвы в Сургут, пришлось вернуться во Внуково из-за задымления в кабине пилотов. С инцидентом удалось справиться еще на борту, но командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета для проведения диагностики.